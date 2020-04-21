Старый мост будет лучше нового

Больше ста лет назад в Барнауле появился мост, соединяющий два берега Оби. Первое время по нему ездили только железнодорожные составы, а вот автомобильная часть появилась гораздо позже.

В конце 50-х годов прошлого века на Старом (коммунальном) совмещенном мосту провели масштабную реконструкцию, в результате которой над железнодорожной частью появилась дорога для безрельсового транспорта. Всего в России около 20 совмещенных мостов, но только подобных, и в основном автомобильная часть находится на эстакаде, а не посередине. Соответственно, и габариты другие. Та конфигурация, которую придумали в Барнауле, - уникальная, не типовая. Потому и элементы конструкции для замены приходится заказывать индивидуальные, замерять и перепроверять каждый нюанс.

Так называемый «косметический» ремонт за все годы проводили несколько раз. Барнаульцы и жители Новоалтайска, ежедневно использующие этот маршрут, даже могут вспомнить моменты, когда мост полностью перекрывали. Однако глобально все эти манипуляции на общее состояние переправы не особо влияли. От силы хватало на пару лет, а затем в асфальте снова появлялись дыры. Что уж говорить про пешеходную часть - ее-то закрыли гораздо раньше.

- Состояние моста плачевное, - констатировал в конце прошлого года министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. - Неоднократно происходили обрушения монолитных частей сопряжения эстакадной и металлической части на проходящие внизу электрички и пассажирские поезда. Это создавало угрозу безопасности движения.

С 5 января проезд по совмещенному мосту закрыт для всех видов транспорта, начались ремонтные мероприятия.

- В 2018 - 2019 годах мы провели диагностику моста, она показала, что работа предстоит очень большая. Нам нужно заменить практически всю проезжую часть, а это 700 железобетонных плит. Их придется демонтировать и заменить на ортотропные металлические - они отвечают современным требованиям по нагрузке. Также нам придется заменить железобетонные балки пролетных строений эстакадной части с обеих сторон моста: с одной 190 метров, с другой - 220. В общей сложности это около 180 балок. Объем работ довольно большой, - добавляет Ярослав Долинский, начальник Упрдор «Алтай».

К моменту закрытия моста степень износа некоторых элементов составила уже 60 - 70%. Состояние оценивалось как аварийное. Однако при этом опоры в достаточно хорошем состоянии - речь о сносе этого объекта и строительстве нового не ведется.

Гарантия - полвека

Этой весной началась активная фаза работ. Она заключается в замене дорожного полотна.

- В настоящее время проводится демонтаж старых железобетонных плит, а также монтаж новых ортотропных. На сегодняшний день смонтировано около 15% плит, а демонтировано около 35%, - рассказывает эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Алтай» Артем Онищенко.

Работы начались от центра моста, с пятой опоры, и идут параллельно в обе стороны - к Барнаулу и Новоалтайску. Подъезды и эстакады будут ремонтировать в самую последнюю очередь, так как по ним в настоящее время подвозят материал и забирают отработавшие свой век элементы. Глядя на них понимаешь - все вовремя: бетонные плиты уже рассыпаются, как песок, а арматура в них начала ржаветь - плохой признак.

Больше ста лет назад в Барнауле появился мост, соединяющий два берега Оби.Фото: Олег УКЛАДОВ

Для того чтобы бетонные элементы не упали в реку, на путях уровнем ниже установлена специальная платформа. Она улавливает весь мусор. В дальнейшем отходы увозят на предприятие, которое имеет лицензию на утилизацию.

- Согласно нормативам, минимальный срок эксплуатации ортотропных плит - 50 лет. То есть в ближайшее время такого масштабного ремонта здесь не потребуется. После ремонта по грузоподъемности мост будет справляться с нормативными нагрузками. Однако габариты, в силу особенностей конструкции, останутся неизменными, то есть проезд для большегрузов будет закрыт и после завершения ремонта, - добавляет Онищенко.

Трудности закаляют

Планы у дорожников, конечно, впечатляющие: до июля полностью заменить проезжую часть совмещенного моста, после - приступить к эстакадам. Впечатляющие они потому, что сам по себе процесс идет медленно: демонтаж старых плит - очень трудоемкий этап. За день удается заменить всего четыре плиты. При том, что их ширина около метра. Зная длину всего сооружения, становится понятно, почему срок окончания работ - осень 2021 года. Конечно, небольшую долю вероятности на то, что где-то удастся завершить побыстрее, оставляют, но особо не рассчитывают. И дело вовсе не за количеством рабочих.

Примерно с июля-августа дорожники начнут разбирать эстакаду сначала на левом берегу Оби, а после - на правом.Фото: Олег УКЛАДОВ

- На данный момент работы ведутся только днем. Работает более 50 человек. Из-за стесненных габаритов мы чисто физически не можем загнать больше техники, а значит, и людей, - говорит эксперт Упрдора.

А вот начальника участка Барнаульского ДСУ № 4 Дмитрия Журавлева, ранее занимавшегося строительством Бугринского моста в Новосибирске, трудности только закаляют:

- Наш мост интересен тем, что он сложен. Здесь нужно думать, принимать какие-то быстрые решения совместно с проектировщиками, заказчиками. Приходится со всеми плотно работать, - говорит мостовик.

Примерно с июля-августа дорожники начнут разбирать эстакаду сначала на левом берегу Оби, а после - на правом. После монтажа конструктивных элементов эстакадной части начнется устройство асфальтобетонного покрытия. Причем его хотят провести за один раз, чтобы не растягивать на долгие месяцы и тем более не переносить из сезона в сезон.

- Перед тем как укладывать асфальт, на металлическую ортотропную плиту кладется слой гидроизоляции. Если этого не сделать, то плита может повредиться и разрушиться. Именно поэтому работу с асфальтом начнем только в следующем году, - отмечает Денис Попрядухин, заместитель директора Барнаульского ДСУ № 4. - К счастью, в части финансирования нет никаких проблем. Проект федеральный, и заказчик всегда своевременно рассчитывается. Все необходимые расчеты за уже выполненный объем работ также производятся вовремя. Задержек в поставке материалов нет, так что работаем по графику.