По поправкам в конституции на Алтае проголосовали 415 тысяч человек
В Алтайском крае досрочно проголосовали 415 тысяч человек. Участки находились возле домов, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Отдать свой голос можно было с 25 по 30 июня включительно.
В регионе в разных муниципалитетах работают мобильные пункты для голосования на открытом воздухе. Также есть возможность проголосовать вне помещения.
- Такие форматы голосования позволяют избежать одномоментного присутствия большого количества участников голосования непосредственно в день голосования - 1 июля. На участках для голосования соблюдаются все правила безопасности и меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, - сообщает региональное правительство.
На сегодня явка по голосованию составила уже почти 30 процентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU