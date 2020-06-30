По поправкам в конституции на Алтае проголосовали 415 тысяч человек

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:55:54+03:00

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В Алтайском крае досрочно проголосовали 415 тысяч человек. Участки находились возле домов, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Отдать свой голос можно было с 25 по 30 июня включительно.

В регионе в разных муниципалитетах работают мобильные пункты для голосования на открытом воздухе. Также есть возможность проголосовать вне помещения.

- Такие форматы голосования позволяют избежать одномоментного присутствия большого количества участников голосования непосредственно в день голосования - 1 июля. На участках для голосования соблюдаются все правила безопасности и меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, - сообщает региональное правительство.

На сегодня явка по голосованию составила уже почти 30 процентов.

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Процедура состоялась 30 июня в духовной семинарии при соблюдении эпидемиологических рекомендаций (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU