2020-06-30T11:50:13+03:00
Общество

Митрополит Сергий проголосовал по поправкам досрочно

Процедура прошла 30 июня в духовной семинарии
Иван ОЛЕКСЮК
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МитрополитМитрополит
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Митрополит алтайский Сергей досрочно проголосовал по поправкам в конституции. Процедура состоялась 30 июня в духовной семинарии при соблюдении эпидемиологических рекомендаций.

Об этом сообщает пресс-служба города со ссылкой на «Алтайскую правду». Как пишет краевая газета, члены избирательной комиссии приехали в масках, халатах и перчатках в сопровождении полицейского. Митрополит на расстоянии предъявил паспорт. Затем, сделал свой выбор в бюллетене и опустил его в опечатанный переносной ящик, пишет мэрия.

По самого священнослужителя, он исполнил гражданский долг.

- Все мы - русские, граждане России. Я должен реагировать на происходящие в нашей стране события и процессы. Каждый человек в меру своих убеждений имеет право свободного выбора. Мы его осуществляем и являемся участниками исторического события, когда впервые в Конституцию нашей Родины внесено понятие о Боге, вере, нашем историческом достоянии, нашем великом прошлом. Я считаю, что выполнить этот долг является священной обязанностью каждого, - заявил митрополит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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