2020-06-30T13:50:51+03:00
Экономика

Центр Мой бизнес займется раскруткой молодых дизайнеров

Поделиться:
Фото предоставлено "Мой бизнес"Фото предоставлено "Мой бизнес"
Изменить размер текста:

Центр Мой бизнес сегодня – точка притяжения предпринимателей, стартапов, людей амбициозных и креативных. Мы продолжаем меняться для вас и приглашаем вас принять участие в этих переменах.

Руководитель центра Мой бизнес Антон Слободчиков: «Приглашаем вместе реализовать интересный интерьерный проект: предложите идеи оформления пространства на втором этаже центра Мой бизнес. Здесь уже размещено пространство для работы и общения «Фабрика», учебный класс и Зал традиций. Нам бы хотелось коридор и небольшой холл между ними сделать не менее функциональными и удобными.

Важно учесть элементы корпоративного стиля Мой бизнес и связать все пространства одним стилистическим решением.

Наиболее подходящий проект мы обязуемся реализовать и презентовать бизнес-сообществу края».

Участие в этом проекте представляется отличной возможностью для молодых дизайнеров заявить о себе, презентовать свои идеи, стиль и качество исполнения, найти единомышленников и заказчиков, ведь центр Мой бизнес ежедневно собирает сотни предпринимателей и руководителей разного уровня. Кроме того, все проекты будут представлены на портале Мойбизнес22.рф, а наиболее яркие из них – в виде постеров в центре Мой бизнес.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По поправкам в конституции на Алтае проголосовали 415 тысяч человек
Центр Мой бизнес займется раскруткой молодых дизайнеров
Горячую воду после опрессовки по контуру ТЭЦ-2 уже получили 37 тысяч барнаульцев
За время работы Россельхозбанка прибыль агробизнеса выросла в 14 раз
Митрополит Сергий проголосовал по поправкам досрочно
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
Семье на Алтае не дали попрощаться с умершим родственником
На улице Попова возобновят движение трамваев
В Барнауле откроют персональную выставку Петра Кудинова
Известный боксер Александр Поветкин приехал тренироваться на Алтай
Алтай-Кокс помогает школам Заринска провести ЕГЭ в период распространения коронавируса
У жителей Алтайского края снизилась зарплата
ВТБ в Алтайском крае увеличил выдачу ипотеки в полтора раза
На Алтае построят 16 ФАПов за 110 млн рублей
Скандал с водой в Сибирской долине может закончиться уголовным делом
Жители Алтайского края пошли крестным ходом на Коробейниково
В Барнауле пропала 17-летняя студентка
Пострадавшим от паводка жителям Алтайского края выплатят компенсацию
Барнаульцев призывают добровольно сдать оружие
В 2020 году объем выданных кредитов экспортерам АПК увеличился на 72%