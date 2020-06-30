2020-06-30T13:39:29+03:00
Общество

Горячую воду после опрессовки по контуру ТЭЦ-2 уже получили 37 тысяч барнаульцев

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Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают досрочную подачу горячей воды (ГВС) потребителям контура Барнаульской ТЭЦ-2. По состоянию на 30 июня, ресурс уже появился у 37 983 жителей краевой столицы. По плану энергетики должны были возобновить подачу только по окончании второго этапа испытаний – 6 июля.

Досрочный запуск горячей воды для части жителей Барнаула энергетики начали после проведения первого этапа гидравлических испытаний. Он завершился 22 июня и на сегодняшний день специалисты компании уже полностью восстановили ГВС в 216 многоквартирных домах, 14 детских садах, 5 школах, нескольких постройках частного сектора и административных зданиях. Это стало возможным там, где тепловые сети около жилых домов или уже отремонтированы, или совсем не нуждались в ремонте после испытаний. Горячая вода уже возвращена жителям части домов Центрального, Ленинского, Железнодорожного и Октябрьского районов города. Объекты, где появилась горячая вода, отмечены на интерактивной карте. Они обозначены зеленым цветом.

6 июля в Барнауле завершится второй этап испытаний – ремонты тепловых сетей, где были найдены повреждения в первую неделю опрессовки. Досрочное подключение потребителей энергетики СГК будет вести на всех участках, где это возможно сделать до фактической даты завершения работ. Все адреса также будут отмечены на интерактивной карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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