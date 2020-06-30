Семье на Алтае не дали попрощаться с умершим родственником

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:53:54+03:00

До смерти у покойного брали тест на коронавирус и результат пришел отрицательный. Фото: Олег УКЛАДОВ

Это связано с обнаружением у него коронавируса, но семья не согласна с диагнозом

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В Республике Алтай 26 июня скончался пожилой житель. При вскрытии не было никаких признаков, что смерть наступила в результате коронавируса. Однако тест вдруг показал наличие коронавируса.

В результате религиозной семье не дали попрощаться с родственником.

- В день похорон похоронная служба должна была привезти его домой, чтобы все родственники попрощались с дедушкой, чтобы пришел батюшка. Но из-за того, что он умер якобы из-за коронавируса, хоронить мы его будем в пакете. Гроб будет запечатан и подойди к нему будет нельзя. Всей семьей нельзя было присутствовать на похоронах, - рассказывает внучка покойного «МК на Алтае».

До смерти у покойного брали тест на коронавирус и результат пришел отрицательный. После похорон семье снова позвонили из Роспотребнадзора и спросили, где выписка, что дедушка умер от COVID-19?

- Мы, конечно же, сказали, что такого заключения документально нет. Их ответ нас шокировал. Сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что вышла какая-то ошибка, они решат, как поступить и перезвонят нам. Самое страшное, что из-за таких ошибок мы не смоли попрощаться со своим дедушкой, - возмущаются родственники.

Сейчас по факту проходит разбирательство.

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ИСТОЧНИК KP.RU