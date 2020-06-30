2020-06-30T11:05:57+03:00
Экономика

ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%

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ВТБ первым из банков с 30 июня увеличивает размер максимально возможной суммы кредита в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020». Теперь клиенты смогут оформить ипотеку со ставкой 6,5% на покупку нового жилья в размере до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей – в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области.

«Ипотека с господдержкой 2020» пользуется высоким спросом клиентов – в настоящее время ВТБ заключил по ней более 14 тыс. сделок на суму свыше 39 млрд рублей. По новым условиям банк принимает заявки, заключает договоры и выдает кредиты под 6,5% с сегодняшнего дня.

Ранее ВТБ снизил размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% с 20% до 15%. Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, приобретающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, с сегодняшнего дня составляет 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления ипотечного кредита – до 30 лет.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам первых пяти месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 23% и достиг 311,4 млрд рублей. По итогам апреля доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России достигла рекордных 28,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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