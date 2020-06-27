В Алтайском крае открылись турбазы и гостиницы

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:25:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно постановлению губернатора в Алтайском крае разрешили открыться турбазам, гостиницам и прочим организациям по размещению. Это связано с улучшением эпидемиологической обстановки. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко.

- Приступить к работе с сегодняшнего дня смогут порядка 190 сельских гостевых домов, более 170 турбаз и организаций отдыха туристов, а также порядка 200 гостиниц, отметили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, - сообщает официальный сайт правительства региона.

Организациям предъявили ряд требований. В частности, им нужно провести необходимые профилактические мероприятия для безопасного приема гостей.

- В том числе все сотрудники сдали тест на COVID-19, который показал отрицательный результат, - говорит руководитель расположенной в селе Ая турбазы «Империя Туризма» Артем Бакуров.

- Спрос на отдых в Алтайском крае всегда очень высок, бронирование на весь летний период это подтверждает, поэтому мы все с нетерпением ждали разрешения открыть свои объекты, - считает руководитель «Постоялый двор» (Чарышский район) Лариса Пастухова.

ИСТОЧНИК KP.RU