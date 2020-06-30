2020-06-30T10:36:40+03:00
Общество

На улице Попова возобновят движение трамваев

На участке переоборудуют трамвайные пути
Иван ОЛЕКСЮК
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Заменено более 300 метров одиночного пути на самом путепроводе и кривая пути на ст. Пивзавод.Заменено более 300 метров одиночного пути на самом путепроводе и кривая пути на ст. Пивзавод.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле возобновят движение трамваем на участке улицы Попова. Его ограничивали для маршрутов № 2 и 3 на участке от ул. Власихинской до ул. Трактовой. Транспорт начнет ходить 1 июля.

На этом участке Горэлектротранс обустраивает трамвайные пути на шести переездах. Заменено более 300 метров одиночного пути на самом путепроводе и кривая пути на ст. Пивзавод.

- Ведутся работы и по переустройству контактной сети – замене подлежит более 2 километров 400 метров. После пуска движения трамваев предприятие продолжит работы по отдельным участкам в ночное время до конца сентября, - сообщает сайт городской администрации.

Этим летом запланирован большой объем работ, связанный с перекрытием движения трамваев. Об изменениях в движении Горэлектротранс сообщит дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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