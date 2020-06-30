На Алтае построят 16 ФАПов за 110 млн рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T06:53:35+03:00

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В Алтайском крае построят 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Они появятся в Мамонтовском, Залесовском и Заринском районах до конца года.

В остальных территориях специалисты подготовили участки под строительство. Работы планируют завершить до 30 сентября. Деньги на строительство выделили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- На строительство 15 модулей выделили из федерального бюджета почти 81 миллион рублей, из краевого - около 29,1 миллиона рублей. В прошлом году подготовили сметную документацию и подобрали оптимальные участки для новых медицинских объектов. Как отмечают в Министерстве здравоохранения Алтайского края, проекты разработаны в соответствии с количеством жителей населенных пунктов, - сообщает сайт регионального правительства.

Еще один ФАП построят из сборно-каркасных конструкций по программе «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края». Стоимость объекта оценивается в 4,5 млн рублей.

ФАПы оснастят медицинской мебелью, создадут условия для приема взрослых и детей. Объекты оснастят электрокардиографами, гинекологическими креслами, пеленальными столиками, весами для детей, кислородными ингаляторами, тонометрами, экспресс-анализаторами уровня холестерина в крови, портативными анализаторами уровня сахара в крови, сухожаровыми шкафами.

ИСТОЧНИК KP.RU