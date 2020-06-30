Алтай-Кокс помогает школам Заринска провести ЕГЭ в период распространения коронавируса

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:52:09+03:00

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Алтай-Кокс при поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» - помог администрации Заринска соблюсти санитарно-гигиенические нормы в пунктах сдачи единых государственных экзаменов.

По рекомендациям Роспотребнадзора, в школах должны быть санитайзеры, а организаторов, наблюдающих и выпускников, просят носить маски и перчатки.

В образовательные учреждения передали 10 тыс. медицинских масок, 4 тыс. защитных перчаток, санитайзеры, кожные антисептики и дезинфицирующие средства для обработки помещений и поверхностей. На эти цели фонд выделил более 700 тыс. рублей.

«Мы поддерживаем Заринск в стремлении провести единые государственные экзамены по новым санитарным требованиям в связи с пандемией COVID-19, - комментирует Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. - Мы стремимся поддержать жителей города в борьбе с инфекцией».

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок, администрации города – в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства для обработки мест общего пользования.

Благотворительный фонд «Милосердие» выделит 500 млн руб. для поддержки регионов присутствия компании в сдерживании распространения коронавируса COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU