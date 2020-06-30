У жителей Алтайского края снизилась зарплата

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:48:52+03:00

Снижение оказалось не таким фатальным, как можно было бы ожидать. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам апреля этого года составила 28 513 рублей. В марте этот показатель равнялся 28 849 рублей. Апрель был нерабочим месяцем в связи с пандемией по коронавиурсу. Тем не менее, снижение оказалось не таким фатальным, как можно было бы ожидать.

Одними из самых высокооплачиваемых сфер стали:

деятельность железнодорожного транспорта – 54 049

деятельность трубопроводного транспорта – 52 199 рублей

производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 45 084

Самые низкооплачиваемые:

Почтовики и курьеры – 18 133 рубля

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 15 241 рубль

деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам – 17 676 рублей

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ИСТОЧНИК KP.RU