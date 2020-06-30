2020-06-30T05:00:59+03:00
Общество

Скандал с водой в Сибирской долине может закончиться уголовным делом

Прокуратура усмотрела в действиях владельца водопроводных сетей нарушение закона
Иван ОЛЕКСЮК
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Протест на пешеходном переходеПротест на пешеходном переходе
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Барнаульская прокуратура закончила проверку в связи со сканадалом в Сибирской долине. Из-за низкого качества воды и перебоев жители вышли на трассу и перекрыли движение. Они начали бесконечно переходить по пешеходному переходу. Таким образом им удалось привлечь внимание к проблеме.

Конфликт в Сибирской долине (Инцидент Барнаул).

Жители винили во всем ресурсоснабжающую организацию. По мнению барнаульской прокуратуры, в действиях руководства предприятия (со слов жителей) есть состав преступления по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

- Владельцам водопроводных сетей законом запрещено препятствовать транспортировке воды потребителям, а произвольное ограничение подачи воды нарушает права граждан, - сообщает прокурор Барнаула Владимир Елизаров.

Сейчас материалы проверки направлены в УМВД России по г. Барнаулу для решения вопроса об уголовном преследовании. Если вина хозяина сетей будет доказана, ему будет грозить штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы или арест на срок до шести месяцев.

Также прокурор собирается дать оценку своевременности и полноте мероприятий по организации водоснабжения микрорайона.

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У жителей барнаульского поселка «Сибирская долина» лопнуло терпение. Причина тому – постоянные проблемы с водоснабжением: то, что течет из крана, пахнет то железом, то и вовсе канализацией (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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