Жильцы элитного коттеджного поселка перекрыли трассу из-за зловонной воды

У жителей барнаульского поселка «Сибирская долина» лопнуло терпение. Причина тому – постоянные проблемы с водоснабжением: то, что течет из крана, пахнет то железом, то и вовсе канализацией. Такая ситуация в элитном коттеджном поселке длится уже несколько лет.

Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, люди вышли на трассу и начали переходить ее по пешеходному переходу в обоих направлениях. В результате образовалась огромная пробка, водители не имели возможности проехать.

Конфликт в Сибирской долине (Инцидент Барнаул).

- Вода в ужасном состоянии. Отдает железом, а иногда и канализацией - даже мыться неприятно, что уж говорить о том, чтобы ее пить. При этом за обслуживание водонапорной башни берут большие деньги, но такое качество и копейки не стоит! - рассказал житель поселка Максим Ломакин.

Жители пытались решить вопрос с качеством воды с помощью фильтров, но это не дало никаких результатов – они постоянно выходят из строя. Решение заблокировать дорогу приняли от отчаяния.

Конфликт в Сибирской долине (Инцидент Барнаул).

- Мы специально ничего не планировали, - говорит жительница поселка Екатерина Чугреева. - Это было после рабочего дня, когда снова пропала вода. Люди сначала пошли к водонапорной башне, хотели поговорить с человеком, в собственности которого она находится, но его не было. Звонили дежурному, в ЕДДС, в прокуратуру – реакции никакой. Футболили от одного к другому. Руководитель ресурсонабжающей организации нас посылает лесом, вы бы слышали, как он с нами разговаривает. Вот и лопнуло терпение.

После того, как на место прибыла полиция, автомобилистам дали проехать. Сейчас делом занимается прокуратура, зашевелилась мэрия.

Цена вопроса

В поселке к системе водоснабжения подключено 705 домов. Ответственна за водоснабжение организация ООО «Водснаб». По словам ее руководителя Виталия Гурова, система не рассчитана на такое количество потребителей.

- Нужно проложить еще одну трубу, порядка 500 метров. Стоимость составит около 550 тыс. рублей. Эти деньги не заложены пока в рамках инвестиций. Я предлагал жителям сделать это на условиях софинансирования. Я готов был поучаствовать финансово, хотя и таких расходов на это не предполагалось. Я готов был вложить порядка 200 тыс. рублей. Остальные деньги раскидать на жителей – это вышло бы меньше тысячи на дом. Но жильцы приняли решение не заниматься этим, а жаловаться.

Сейчас принято решение установить дополнительные насосы, они будут нагонять объем, который сейчас идет самотеком из башни. На будущий год в планах установить водонапорную башню большего объема.

Подвоз воды. Фото: Екатерина Чугреева

Комментарий мэрии

По данным городской администрации, вся проблема состоит в том, что водопроводные сети не принадлежат городу, поэтому они не имеют возможности вмешаться и провести необходимую модернизацию. Ранее комитет обращался к собственнику по вопросу передачи объекта в муниципальную собственность или продаже, но получил отказ. Сейчас вопрос решен, идет оформление водопроводных сетей посёлка в муниципальную собственность. Кроме того, по поручению главы города с сегодняшнего дня в поселок организован подвоз воды.