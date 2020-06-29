2020-06-29T12:51:19+03:00
Экономика

В 2020 году объем выданных кредитов экспортерам АПК увеличился на 72%

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С начала 2020 года Россельхозбанк выдал экспортно ориентированным компаниям АПК кредитных средств в размере 148,4 млрд руб., что превышает показатель прошлого года на 72%. На 1 июня 2020 года кредитный портфель РСХБ экспортно ориентированных компаний АПК достиг 291,3 млрд руб., а количество таких компаний на обслуживании в Банке составило 1251 единица.

Около 25% объема российского агроэкспорта приходится на клиентов Россельхозбанка. Им предоставлен полный спектр возможностей, связанных с привлечением экспортного финансирования, структурированием внешнеторговых сделок, проведением международных расчетов, получением гарантий по внешнеторговым контрактам, а также оказанием услуг по проведению конверсионных операций.

«В настоящий момент Россельхозбанк планомерно развивает сотрудничество с экспортерами АПК и помогает аграриям выйти на международные рынки. Приоритетная задача Банка – обеспечить эффективное кредитование данного сектора агропрома и создать наиболее выгодные условия для реализации проектов ВЭД. Только за первое полугодие 2020 года количество клиентов Банка – экспортно ориентированных компаний увеличилось на 8%», - отмечает Первый заместитель Председателя Правления Банка Кирилл Левин.

Также в 2020 году Россельхозбанк ввел в действие два новых тарифных плана: один предназначен экспортно ориентированным компаниям АПК, второй — компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность. Тарифный план «ВЭД» позволяет экспортерам открывать и вести банковские счета в рублях и в иностранной валюте, пользоваться всеми видами сервисов в системе ДБО, осуществлять 30 переводов в рублях, отправленных по этой системе, переводы в иностранной валюте в сумме, эквивалентной 2 млн рублей (в месяц). Кроме того, клиентам предоставляется скидка 20% на услуги РСХБ по выполнению функций агента валютного контроля.

Тарифный план для экспортно ориентированных компаний АПК включает аналогичные услуги, однако скидка на услуги банка по выполнению функций агента валютного контроля составляет 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В 2020 году объем выданных кредитов экспортерам АПК увеличился на 72%
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