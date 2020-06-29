Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 29 июня 2020 года составило 3909

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:14:50+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 29 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 29 июня 2020 года снова увеличилось на 78 человек и составило 3909.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день география выявления новых случаев выглядит следующим образом: Барнаул – 24 человека, Бийск – 11, Михайловский район – 11, Рубцовск – 9, Зональный район – 3, Алейский район – 2, Бийский район – 2, Курьинский район – 2, Новоалтайск – 2, Топчихинский район – 2; в Алейске, Белокурихе, Камне–на–Оби, Волчихинском, Егорьевском, Калманском, Красногорском, Павловском, Панкрушихинском, Смоленском районах – по одному человеку.

При этом выздоровели 28 пациентов. Из них взрослые – 25 и еще три ребенка. Скончался один человек. Этот случай отнесен к иным причинам гибели.

- Всего за весь период скончались – 72 взрослых, в том числе 33 случая от COVID-19, 36 случаев – иные причины смерти, три находятся на экспертизе, - сообщают в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU