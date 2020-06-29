2020-06-29T05:07:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Республике Алтай зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусом

Первоначально тест был отрицательный
Анна СЕМИНА
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Родственники погибшего долго не обращались к медикамРодственники погибшего долго не обращались к медикамФото: Олег УКЛАДОВ
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В Республике Алтай после проведенного лабораторного исследования подтвердилась первая гибель пациента с коронавирусом.

Первой жертвой COVID-19 в республике стал 88-летний житель соседнего региона. По данным оперативного штаба, около месяца назад родственники перевезли в Майминский район.

- Мужчина страдал тяжелыми хроническими заболеваниями. В течение месяца родственники несколько раз отмечали у него высокую температуру, при этом за медицинской помощью не обращались, - отмечает источник.

Только в минувший вторник, 23 июня, мужчина был госпитализирован в республиканскую больницу с внебольничной правосторонней пневмонией тяжелого течения. При этом тест на коронавирус был отрицательный.

Спустя три дня мужчина скончался. При вскрытии изменений, характерных для COVID-19, также не было выявлено. Только при лабораторном исследовании материалов методом ПЦР установлено РНК коронавирусной инфекции.

- В настоящий момент материалы направлены в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (г. Новосибирск) на подтверждение, - добавляют в региональном Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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