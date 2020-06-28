Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 28 июня 2020 года составило 71

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:31:45+03:00

Еще четыре человека скончались в Алтайском крае из-за коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 28 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 28 июня 2020 года выросло еще на четыре случая и составило 71.

По данным оперативного штаба Алтайского края, в одном из случаев пациент скончался из-за коронавируса, остальные отнесены к иным причинам.

- Всего скончались – 71 взрослый пациент, в том числе 33 случая от COVID-19, 35 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе, - уточняет источник.

Если рассматривать общую статистику, то всего в Алтайском крае заразились 3831 человек, в том числе 384 ребенка до 17 лет включительно. 2445 случаев при этом – это контактные с ранее выявленными. 490 – это больные внебольничной пневмонией. 1114 – у заболевших ОРВИ. В 2227 случаях отмечается бессимптомное течение.

Всего выздоровели 2726 человек (2465 взрослых и 261 ребенок). За прошедшие сутки - 31 человек (взрослые – 29, дети – 2).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 28 июня 2020 года составило 3831

Из общего числа выявленных инфицированных, именно на долю Барнаула приходится 31 случай (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU