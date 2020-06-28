2020-06-28T10:35:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 28 июня 2020 года составило 3831

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 28 июня 2020 года
Анна СЕМИНА
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Еще 78 человек заразились коронавирусом в Алтайском краеЕще 78 человек заразились коронавирусом в Алтайском краеФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 28 июня 2020 года увеличилось на 78 человек и составило 3831 случай.

По данным оперативного штаба региона, из общего числа выявленных инфицированных, именно на долю Барнаула приходится 31 случай. Остальные распределены следующим образом:

Бийск – 10, Рубцовск – 6, Тальменский район – 5; Заринск, Кулундинский, Панкрушихинский, Первомайский, Ребрихинский, Топчихинский районы и Славгород – по два случая; Алейск, Камень – на – Оби, Новоалтайск, Благовещенский, Залесовский, Заринский, Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Павловский, Родинский, Целинный районы – по одному человеку.

Также за прошедшие сутки отрицательные тесты на коронавирус получил 31 пациент. Они были выписаны. Таким образом, выздоровели уже 2726 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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