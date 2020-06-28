Коронавирус нашли еще у 19 жителей Республики Алтай

28 Июнь 2020 2020-06-28T08:29:27+03:00

Из общего числа инфицированных в республике 256 уже выздоровели Фото: Олег УКЛАДОВ

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За сутки 27 июня в Республике Алтай было исследовано 340 проб на коронавирусную инфекцию. В итоге ее обнаружили еще у 19 жителей региона.

По данным оперативного штаба республики из этого числа COVID-19 установлен у девяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у четырех детей; у шести жителей Горно-Алтайска, в том числе у ребенка. Еще по одному случаю выявлено в Майминском, Онгудайском и Шебалинском районах у граждан с признаками ОРВИ.

- Помимо этого заболевание диагностировано у школьницы, прибывшей в Чемальский район из другого региона, обследованной на десятый день после прибытия, - отмечают в оперштабе.

Из этих 19 человек семь были обследованы как контактные с ранее заболевшими. Признаки ОРВИ были отмечены в десяти случаях.

Таким образом, по состоянию на 28 июня 2020 года в Республике Алтай число заразившихся коронавирусом составило 616. Наибольшее количество инфицированных приходится на Кош-Агачский район – 338. В столице региона – 146 случаев. На третьем месте Майминский район – 34 пациента.

256 заболевших COVID-19 в Республике Алтай выздоровели.

К 28 июня в республике лабораторно обследовано на коронавирус 35402 человека. Под медицинским наблюдением остается 941 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU