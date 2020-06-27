Бийчане встали на защиту отданного под застройку леса

27 Июнь 2020 2020-06-27T07:13:58+03:00

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Жители Бийска встали на защиту зеленой зоны в Заречье. Раньше лес относился к зоне рекреации, а теперь стало известно, что земли перевели в категорию ИЖС, то есть отвели под застройку.

По словам местных жителей, в Бийске и без того мало нетронутых мест.

- Посмотрите, какая тут красота, как легко дышится. Почему только несколько человек, способных за миллионы выкупить тут участок, достойны этим всем наслаждаться? Этот район и без того застраивается, - цитирует горожанина Артема Останина Бийский рабочий.

Речь идет об участке размером в четыре гектара. По мнению депутата АКЗС Андрея Абрамова, отдать участок с хвойными деревьями под застройку, мягко говоря, поспешное.

- Люди обеспокоены тем, что зелёные участки пропадают, ведь под застройку отдают землю, где приятно гулять, дышать свежим воздухом. И никто не выстаивается в очередь, чтобы построить дома в чистом поле, скажем, на 6-м или 7-м километре Чуйского тракта. Вид не тот! Много лет назад, когда только начиналась застройка коттеджами берега Бии в Заречье, по улице Кожзаводской, жители возмущались, что не смогут подойти в реке. Им говорили: нет, вы сможете спокойно передвигаться вдоль берега. И что? Как-нибудь проверьте это, - считает депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU