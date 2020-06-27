Гриль, фен и три гуся: в Бийске задержали садового воришку

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:43:28+03:00

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В Бийске поймали воришку, который орудовал в садоводстве. Одной их пострадавших стала 37-летняя жительница. Она приехала на свой участок, где обнаружила пропажу из бани бензопилы, аэрогриля, газовой плиты.

На этом корыстный «гость» не остановился и проник в дом, где стащил фен и постельное белье. Весь ущерб потерпевшая оценила в 10 тысяч рублей.

- С последствиями визита непрошенных гостей столкнулась еще одна владелица усадьбы в этом же садоводстве. У нее пропали шуруповерт, топор и плед. О случившемся женщины сообщили в полицию, - сообщается на официальном сайте регионального управления МВД.

Установить личность садового воришки оказалось не сложно. Им оказался 44-летний ранее судимый житель Бийска. Мужчина в содеянном признался, а также рассказал полицейским, что «провел ревизию» еще и в соседнем садоводстве. Там добычей злоумышленника стали телевизор, радиоприемник, автомойка и три гуся.

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ИСТОЧНИК KP.RU