2020-06-27T09:43:28+03:00
Общество

Гриль, фен и три гуся: в Бийске задержали садового воришку

Им оказался 44-летний ранее судимый житель Бийска
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Установить личность садового воришки оказалось не сложно.Установить личность садового воришки оказалось не сложно.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Бийске поймали воришку, который орудовал в садоводстве. Одной их пострадавших стала 37-летняя жительница. Она приехала на свой участок, где обнаружила пропажу из бани бензопилы, аэрогриля, газовой плиты.

На этом корыстный «гость» не остановился и проник в дом, где стащил фен и постельное белье. Весь ущерб потерпевшая оценила в 10 тысяч рублей.

- С последствиями визита непрошенных гостей столкнулась еще одна владелица усадьбы в этом же садоводстве. У нее пропали шуруповерт, топор и плед. О случившемся женщины сообщили в полицию, - сообщается на официальном сайте регионального управления МВД.

Установить личность садового воришки оказалось не сложно. Им оказался 44-летний ранее судимый житель Бийска. Мужчина в содеянном признался, а также рассказал полицейским, что «провел ревизию» еще и в соседнем садоводстве. Там добычей злоумышленника стали телевизор, радиоприемник, автомойка и три гуся.

Читайте также

Беглый «зэк» на Алтае изнасиловал пенсионерку и заразил ее ВИЧ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае открылись турбазы и гостиницы
Барнаульский Совет женщин собрался в новом составе
Виктор Томенко принял участие в голосовании по поправкам в конституции
Гриль, фен и три гуся: в Бийске задержали садового воришку
Бийчане встали на защиту отданного под застройку леса
Больше 200 ресторанов и кафе откроются в Алтайском крае
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Без коронавирусных справок: как будут работать алтайские турбазы
Бил шнуром и палкой: жителя Алтайского края обвиняют в истязании пасынка
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 26 июня 2020 года составило 2580
В Барнауле досрочно запускают горячую воду после опрессовки по контуру ТЭЦ-2
Алтайский педофил совращал детей, сидя в колонии
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию
В Барнауле мужчина ударил арендатора ножом из-за грязной посуды
Жители Алтайского края могут отправить посылки без очереди
Алтайские пенсионеры могут заказать продукты на почте
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 26 июня 2020 года составило 3676
Дорожники расширяют Чуйский тракт в Первомайском районе
Алтайский пенсионер жестоко убил возлюбленную
Россельхозбанк на Алтае на 45% увеличил кредитование сезонных работ
Волонтеры закрасили рекламу наркотиков в Барнауле
Ректор АлтГТУ приглашает абитуриентов на онлайн-встречу