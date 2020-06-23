Беглый «зэк» на Алтае изнасиловал пенсионерку и заразил ее ВИЧ

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:30:07+03:00

Мужчина пришел в дом одного из садоводств в городе Барнауле

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Сбежавший «зэк» изнасиловал пенсионерку и заразил ее ВИЧ-инфекцией. Преступление было совершено в августе 2019 года. Осужденный жулик отбывал наказание в колонии-поселении, где контроль не такой жесткий как в колониях общего или строго режима.

Как пишет региональный СК, мужчина пришел в одно из садоводств Барнаула. В одном из домов жила пенсионерка. 43-летний сиделец предложил ей добровольно вступить в половую связь, но бабушка отказалась.

- Мужчина, высказывая угрозы, изнасиловал ее, заведомо зная о наличии у него заболевания ВИЧ-инфекции. Кроме того рецидивист связал руки и ноги престарелой женщины и похитил имущество на сумму 800 рублей, - пишет ведомство.

Жулика поймали через два дня после побега, ему предъявили обвинение по нескольким статьям. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 2 месяца 2 дня колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU