Без коронавирусных справок: как будут работать алтайские турбазы

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:51:44+03:00

В частности, при заселении отдыхающим не придется предоставлять справки об отсутствии COVID-19

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В Алтайском крае региональный Роспотребнадзор подготовил рекомендации для турбизнеса, работа которого приостановлена до 2 июля. Требования оказались менее жесткими, чем к санаториям, сообщают vesti22.tv.

В частности, при заселении не придется предоставлять справки об отсутствии COVID-19. Персонал турбаз должен будет тестироваться на коронавирус один раз, а не еженедельно, как в санаториях. Однако разрешения на работу получат лишь те объекты, где есть благоустроенный санитарный блок.

- Если со 2 июля будем разрешать работать, то только тем базам, которые имеют номера с индивидуальной санитарной группой – то есть туалет, ванна, душ. Все что касается уличных удобств, к сожалению, 2 июля открыто не будет, - сказала Лариса Зубова, начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной управления Роспотребнадзора по региону.

При этом бани, сауны и бассейны пока тоже останутся под запретом. А вот пляжи на территории турбаз, планируют открыть. Питание в столовых организуют с учетом социальной дистанции, за столиками туристов будут рассаживать по одному. Исключение сделают для семей.

Лариса Зубова отметила, что рекомендации по возобновлению работы турбизнеса еще будут обсуждать на заседании регионального штаба. Решение об открытии летнего туристического сезона примет губернатор региона Виктор Томенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU