Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 26 июня 2020 года составило 2580

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:35:03+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 26 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 26 июня 2020 года увеличилось еще на 98 человек и составило 2580.

Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 76 и составило 3676 .

Новые случаи выявили: Барнаул - 27, Михайловский район -14, Бийск-11, Рубцовск - 6, Смоленский район-4, Целинный район-3, Зональный район-2, Курьинский, Бийский, Чарышский, Поспелихинский, Шипуновский, Волчихинский, Бурлинский Благовещенский, Тогульский районы – по одному.

В настоящее время под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 918 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 31421 человек. Всего в Алтайском крае на COVID-19 обследовали более 182 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU