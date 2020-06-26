2020-06-26T10:03:21+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 26 июня 2020 года составило 3676

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 26 июня 2020 года
САНТАЛОВ Константин
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В больнице.В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 26 июня 2020 года выросло на 76 человек и составило 3676 случаев инфицирования, в том числе 374 ребенка до 17 лет включительно.

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. Новые случаи инфицирования зафиксировали: Барнаул - 27, Михайловский район -14, Бийск -11, Рубцовск-6, Смоленский район-4, Целинный район-3, Зональный район-2, Курьинский, Бийский, Чарышский, Поспелихинский, Шипуновский, Волчихинский, Бурлинский Благовещенский, Тогульский районы – по одному.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Из всех выявленных случаев: 147 – завозные, (2 – из-за рубежа). 2341 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 431 – у больных внебольничной пневмонией, 1061 – у заболевших ОРВИ, в 2184 случаях – бессимптомное течение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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