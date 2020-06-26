В Барнауле досрочно запускают горячую воду после опрессовки по контуру ТЭЦ-2

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:52:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Энергетики Сибирской генерирующей компании приступили к подаче горячей воды (ГВС) части потребителей контура Барнаульской ТЭЦ-2. Ресурс начали возвращать почти на две недели раньше заявленного срока. По состоянию на 26 июня, «сезон тазиков» досрочно завершился для 7 523 жителей города. Планировалось, что вода появится в домах не раньше 6 июля.

Длительное отключение ГВС у потребителей, получавших воду от Барнаульской ТЭЦ-2, стартовало 15 июня. Тогда энергетики начали гидравлические испытания тепловых сетей города на плотность и прочность. За этот период энергетикам нужно было проверить 590 км тепловых сетей. Под отключение горячей воды попали — 1323 многоквартирных дома, 74 детских сада, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор. Традиционно испытания разделили на две этапа:

Первый этап энергетики СГК полностью завершили и начали частичный запуск ресурса. Это стало возможным там, где тепловые сети около жилых домов или уже отремонтированы, или совсем не нуждались в ремонте после испытаний. Горячая вода уже возвращена жителям нескольких домов Центрального, Ленинского и Октябрьского районов города. Всего это 66 многоквартирных дома, пара домов частного сектора, три детских сада и административные здания. Объекты, где уже появилась горячая вода или появится в ближайшее время, отмечены на интерактивной карте: https://clck.ru/NRDLk. Они обозначены зеленым цветом.

Чтобы минимизировать неудобства для жителей города, энергетики увеличили темп работы. Ремонты теплосетей, где во время испытаний выявили повреждения, специалисты ведут в круглосуточном режиме, задействовав весь оперативны персонал теплосетевого подразделения СГК. Из 174 повреждений, найденных во время первого этапа опрессовки, уже полностью удалось устранить 83 дефектов. Небольшое опережение ранее заявленного графика позволит вернуть горячую воду на несколько дней раньше ещё для части домов Барнаула. Все адреса также будут отмечены на интерактивной карте.

ИСТОЧНИК KP.RU