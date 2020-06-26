2020-06-26T10:32:22+03:00
Общество

Жители Алтайского края могут отправить посылки без очереди

Услуга действует для предоплаченных и предзаполненных посылок
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Посылки, оформленные и оплаченные на портале, принимаются без очереди.Посылки, оформленные и оплаченные на портале, принимаются без очереди.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ
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Жители Алтайского края могут без очереди отправить посылки, которые были заранее оформлены и оплачены онлайн. Для этого нужно на сайте Почты России самостоятельно заполнить адрес отправителя и получателя. После программа автоматически сформирует бланк с трек-номером, который останется распечатать и наклеить на отправление.

Оплатить отправление можно онлайн либо отнести упакованную посылку в ближайшее отделение связи и сделать это привычным способом с помощью оператора. Посылки, оформленные и оплаченные на портале, принимаются без очереди. Нужно просто подойти к окну со специальной табличкой и передать посылку почтовому работнику.

Для жителей региона доступны и другие онлайн-услуги. Это электронная подпись, мобильное приложение, электронные заказные письма и др.

С электронной подписью больше не нужно заполнять бумажные формы и носить паспорт. Единожды оформив доступ к сервису на сайте, пользователи будут получать свои посылки, предъявив оператору sms или push-уведомление в мобильном приложении «Почта России».

По почте можно получать электронные заказные письма от госорганов, к примеру, штрафы ГИБДД, уведомления от Пенсионного фонда, судебные извещения. Прочтение письма приравнивается к его получению в почтовом отделении под роспись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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