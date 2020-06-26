Алтайские пенсионеры могут заказать продукты на почте

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:16:54+03:00

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Жители Алтайского края могут заказать товары и продукты первой необходимости на почте. Это могут быть консервы, крупы, макаронные изделия, сахар, чай, средства гигиены и многое другое. Индивидуальный заказ почтальон доставит прямо на дом при очередном визите. Такая услуга с учетом сложной эпидемиологической обстановки пригодится пенсионерам, маломобильным гражданам, людям с инвалидностью. За доставку до порога дома доплачивать не придется. Сервис действует во всех почтовых отделениях Алтайского края.

С помощью почтальонов можно и оплатить счета. Через мобильные почтово-кассовые терминалы жители Алтайского края на дому могут оплатить услуги ЖКХ, налоги, штрафы ГИБДД, посещение детского сада, сотовую связь, страховые полисы, оформление подписки, а также, доставку мелких пакетов.

Также у Почты России широкая курьерская сеть. Курьер забирает отправление весом до 31,5 кг в удобном для клиента месте и доставляет его адресату домой или в офис. Доставку можно согласовать на удобное время. Получить услугу можно на сайте или через мобильное приложение Почты России.

ИСТОЧНИК KP.RU