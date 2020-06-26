ВТБ Лизинг подключил к системе электронного документооборота 10 000 клиентов

26 Июнь 2020 2020-06-26T07:26:26+03:00

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К системе электронного документооборота ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) подключился десятитысячный клиент. Таким образом, 35% от общего числа клиентов взаимодействуют с компанией в цифровой среде. Система была внедрена в октябре 2019 г., за это время через нее было направлено более 120 000 документов.

На первом этапе система электронного документооборота (ЭДО) ВТБ Лизинг позволяет осуществлять отправку электронных счетов-фактур. С мая 2020 г. в ней появился пилотный функционал подписания дополнительных соглашений, за это время в цифровом формате было подписано более 1100 таких документов с клиентами на территории всей страны.

Электронный обмен документами экономит время и средства клиентов и делает процесс более эффективным. Доставка документа адресату осуществляется онлайн в течение нескольких минут без посещения офиса ВТБ Лизинг. Документы, направленные через электронную систему, имеют ту же юридическую силу, что и бумажный эквивалент. Федеральная налоговая служба и суды принимают их в качестве оригиналов, если они подписаны квалифицированной электронной подписью.

Чтобы подключиться к ЭДО, клиентам достаточно сообщить ВТБ Лизинг о желании получать электронные документы, после этого перейти в личный кабинет системы своего оператора и подписать квалифицированной электронной подписью соглашение об обмене электронными версиями. Электронный документооборот в ВТБ Лизинг организован через систему СБИС, разработанную аккредитованным ФНС РФ оператором – ООО «Компания «Тензор».

«Развитие цифровых сервисов для удобства клиентов является одним из приоритетов стратегии ВТБ Лизинг. Внедрение новой системы делает наше взаимодействие более комфортным. Оригиналы документов доступны уже в течение нескольких минут в день их подписания. Кроме того, существует возможность быстрого поиска нужной информации для предоставления в ФНС. При этом конфиденциальность данных обеспечена за счет использования безопасного канала их передачи. Мы не останавливаемся на достигнутом и планируем продолжить внедрение онлайн-сервисов», - отмечает операционный директор АО ВТБ Лизинг Сергей Маринич.

ИСТОЧНИК KP.RU