Двухлетний ребенок потерялся в Алтайском крае

16 Июнь 2020 2020-06-16T06:21:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 15 июня, алтайские спасатели провели поисковую операцию: во время отдыха у водоема потерялся двухлетний мальчик.

Эта история едва не привела к трагедии. Накануне около семи часов вечера в единую дежурно-диспетчерскую службу Шипуновского района поступило сообщение о том, что на озере Кривое, в двух километрах от села Усть-Порозиха, потерялся двухлетний мальчик.

- Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что взрослые с детьми отдыхали на берегу водоема. В какой-то момент дети остались играть и воды без присмотра родителей. В итоге самого младшего не досчитались. Куда пропал ребенок, старшие не смогли ответить, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

На поиски были направлены сотрудники отдельного поста 86 пожарно-спасательной части во главе с начальником ПСЧ Сергеем Курносовым.

- Мы принялись искать пропавшего на прилегающей местности, в лесном массиве, у водоёма. Одна из версий случившегося была - несчастный случай на воде, поэтому велась подготовка и к работам на озере. В совместной работе участвовали сотрудники полиции, представители местной администрации, неравнодушные добровольцы. Было всего задействовано более 60 человек. К счастью, поиски увенчались успехом, - рассказал Сергей Александрович.

Около 21.30 мальчика нашли в лесном массиве, примерно в километра от озера. Все закончилось благополучно. Ему даже не потребовалась медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU