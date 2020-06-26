Белокуриху и Горно-Алтайск соединит авиарейс

26 Июнь 2020 2020-06-26T05:02:40+03:00

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С 3 июля авиакомпания “СиЛА” («Сибирская легкая авиация») запускает рейс “Горно-Алтайск – Белокуриха – Горно-Алтайск”. Об этом сообщается на странице перевозчика в Facebook.

Самолеты будут летать четыре раза в неделю, утром и вечером. В Белокуриху из Горно-Алтайска борт будет вылетать в 19 часов по понедельникам и пятницам, а в Горно-Алтайск в 8 часов по вторникам и субботам.

Стоимость билета в одну сторону составляет от 1 500 рублей.

- Стоит отметить, что географию полётов авиакомпании «СиЛА», направленных в Белокуриху – один из крупнейших курортов федерального значения, планируется расширить, - сообщили в компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU