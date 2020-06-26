Бывшего главного инженера алтайского завода "Модест" обвиняют в получении взяток и мошенничестве

26 Июнь 2020 2020-06-26T04:31:30+03:00

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного инженера акционерного общества «Модест». Его обвиняют в в получении взяток в крупном размере и мошенничестве, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, с декабря 2014 по февраль 2019 года обвиняемый получил взятки в размере более 645 тыс. рублей через посредников от директоров двух обществ с ограниченной ответственностью Барнаула. Предполагается, что деньги предназначались для выбора именно этих организаций в качестве поставщиков комплектующих к инженерному оборудованию для нужд «Модеста».

- Кроме того, обвиняемый, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием руководителя, заключил фиктивные договоры поставок заводу товарно-материальных ценностей, тем самым похитив более 1 млн 100 тыс. рублей, - сообщают в ведомстве

Во время предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. На его имущество наложили арест в сумме более 540 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд.

Напомним, в 2019 году суд вынес приговор гендиректору молочного завода «Модест» Антониде Устиновой. Женщина получила 7,5 лет лишения свободы условно со штрафом в 2 млн рублей. Ее обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.

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ИСТОЧНИК KP.RU