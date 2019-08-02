Решением довольна. Директор "Модеста" получила условный срок за взятки

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-02T14:42:35+03:00

Изменить размер текста: A A

2 августа суд вынес приговор гендиректору молочного завода «Модест» Антониде Устиновой. Женщина получила 7,5 лет лишения свободы условно со штрафом в 2 млн рублей. Ее обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.

Сторона обвинения просила приговорить Устинову к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и наложить штраф в размере 14 млн рублей. Устинова осталась довольна более мягким по сравнению с предложением прокуратуры решением суда и сразу заявила, что обжаловать его не будет, пишет "Алтапресс".

Как ранее сообщала "КП-Барнаул", Антониду Устинову обвиняли в получении взятки от компании, поставлявшей на предприятие бутылочки молочной продукции. С 2014 по 2018 год на счет Устиновой компания перечислила порядка 7 млн рублей.

Антонида Устинова продолжает оставаться директором завода «Модест». Формально она сейчас находится на больничном. Две недели назад коллективу предприятия представили и.о. нового руководителя.

Читайте также:

Продукция алтайской торговой марки «Модест» может исчезнуть с прилавков

Предприятие хотят пустить с молотка в рамках приватизации государственного имущества. Соответствующий документ направлен правительством края депутатам АКЗС (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU