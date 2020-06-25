Суд ужесточил наказание водителю, из-за которого девушку-пешехода разорвало пополам
Суд апелляционной инстанции «накинул» пьяному водителю из Бийска еще год. Именно по его вине погибла девушка и еще один человек сильно пострадал.
Напомним, 30 августа прошлого года, пьяный житель Бийска сел за руль своего автомобиля. По городу он передвигался с огромной скоростью – 109 километров в час. В результате, на одном из участков дороги он сбил девушку-пешехода. Причем удар был такой силы, что потерпевшую разорвало пополам. После этого машина влетела в столб.
Серьезный вред здоровью также был причинен пассажиру иномарки. Именно его родственники настояли на пересмотре наказания. Ранее суд признал водителя виновным и назначил ему шесть лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.
Суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционное представление прокуратуры города Бийска. Из списка смягчающих обстоятельств убрали пункт «активное способствование расследованию преступления», а также добавили к заключению еще один год.
ИСТОЧНИК KP.RU