Суд ужесточил наказание водителю, из-за которого девушку-пешехода разорвало пополам

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:13:44+03:00

Водитель сначала сбил девушку, а потом врезался в столб Фото: газеты «Бийский рабочий»

Ему добавили еще один год колонии

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Суд апелляционной инстанции «накинул» пьяному водителю из Бийска еще год. Именно по его вине погибла девушка и еще один человек сильно пострадал.

Напомним, 30 августа прошлого года, пьяный житель Бийска сел за руль своего автомобиля. По городу он передвигался с огромной скоростью – 109 километров в час. В результате, на одном из участков дороги он сбил девушку-пешехода. Причем удар был такой силы, что потерпевшую разорвало пополам. После этого машина влетела в столб.

Серьезный вред здоровью также был причинен пассажиру иномарки. Именно его родственники настояли на пересмотре наказания. Ранее суд признал водителя виновным и назначил ему шесть лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционное представление прокуратуры города Бийска. Из списка смягчающих обстоятельств убрали пункт «активное способствование расследованию преступления», а также добавили к заключению еще один год.

ИСТОЧНИК KP.RU