В Барнауле на пяти улицах в выходные ограничат движение транспорта для ремонта теплосети

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:13:42+03:00

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С 24 июня по 15 июля в Барнауле на разный период будет перекрыто движение в районе жилых домов по улицам Глушкова №44, Юрина №157Б, Сизова №30 и Молодежная №31, а также по проспекту Ленина №195. Ограничение потребуется для проведения ремонтных работ по замене трубопровода в рамках подготовки Сибирской генерирующей компанией системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2020-2021 годов.

В связи с проведением перекладки тепловых сетей будет ограничено движение:

- Поочередно в районе улицы Молодежная, №31:

С 24 июня по 1 июля - крайняя правая полоса четной стороны улицы;

С 1 по 8 июля – крайние левые полосы четной и нечетной стороны улицы;

С 8 по 15 июля – крайняя правая полоса нечетной стороне улицы;

Карта №1

Всего здесь заменят 445 м магистральной тепловой сети 1969 года постройки и диаметром 600мм, 500мм и 150мм.

- по всей ширине проезжей части в районе проспекта Ленина, №195:

С 20.00 26 июня до 5.00 27 июня 2020 года – по четной стороне;

С 20.00 27 июня до 5.00 28 июня 2020 года – по нечетной стороне;

Карта №2

Здесь специалисты заменят 94 метра квартальной тепловой сети 1976 года постройки и диаметром 150мм.

- по всей ширине проезжей части в районе улицы Глушкова, №44:

С 20.00 26 июня до 8.00 27 июня 2020 года;

Карта №3

Здесь заменят 78 метров магистральной тепловой сети 1959 года постройки и диаметром 150мм.

- по всей ширине проезжей части в районе улицы Юрина, №157Б:

С 22.00 26 июня до 5.00 29 июня 2020 года;

Карта №4

В общем на этом участке заменят 472 метра магистральной тепловой сети 1986 года постройки и диаметром 700мм.

- по всей ширине проезжей части в районе улицы Сизова, №30:

С 8.00 27 июня до 20.00 28 июня 2020 года;

Карта №5

В общем на этом участке заменят 336,4 метра магистральной тепловой сети 1986 года постройки и диаметром 200 и 300 мм.

Сейчас на данных участках провели подготовительные работы. Земельные работы уже начаты на местах не затрагивающих дорожного полотна.

Специалисты теплосетевого подразделения СГК в Барнауле просят жителей города отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU