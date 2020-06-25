Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 25 июня 2020 года составило 2482

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:29:42+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 25 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 25 июня 2020 года увеличилось еще на 43 человека и составило 2482.

Вместе с тем, в госпиталях выросло число тяжелобольных пациентов. На сегодня их 78. При этом на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 24 пациента. По данным оперативного штаба Алтайского края, за минувшие сутки скончались четыре человека.

- Один – от COVID-19, трое – иные причины смерти, - уточняет источник. - Всего скончалось 63 взрослых пациента, в том числе 30 случаев от COVID-19, 30 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

Всего же в Алтайском крае инфицировались 3600 человек, в том числе 372 ребенка до 17 лет включительно.

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 25 июня 2020 года составило 3600

По данным оперативного штаба Алтайского края, из этих случаев именно на Барнаул приходится 26 человек (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU