Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 25 июня 2020 года составило 3600
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 25 июня 2020 года возросло на 78 новых случаев и составило 3600 человек.
По данным оперативного штаба Алтайского края, из этих случаев именно на Барнаул приходится 26 человек. Остальные распределились следующим образом:
Первомайский район – 8, Тальменский район – 7, Павловский район – 6, Калманский район – 5, Рубцовск – 4, Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Панкрушихинский, Топчихинский, Хабарский районы – по два случая, Яровое, Заринский, Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, Рубцовский, Табунский – по одному человеку.
В крае продолжается определение круга контактных лиц. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции остаются 928 человек. Сняли с контроля 31385. Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию обследовано 178710 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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