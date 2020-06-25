Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 25 июня 2020 года составило 3600

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:51:18+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 25 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 25 июня 2020 года возросло на 78 новых случаев и составило 3600 человек.

По данным оперативного штаба Алтайского края, из этих случаев именно на Барнаул приходится 26 человек. Остальные распределились следующим образом:

Первомайский район – 8, Тальменский район – 7, Павловский район – 6, Калманский район – 5, Рубцовск – 4, Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Панкрушихинский, Топчихинский, Хабарский районы – по два случая, Яровое, Заринский, Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, Рубцовский, Табунский – по одному человеку.

В крае продолжается определение круга контактных лиц. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции остаются 928 человек. Сняли с контроля 31385. Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию обследовано 178710 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU