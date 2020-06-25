25 Июнь 2020 2020-06-25T05:34:49+03:00

Изменить размер текста: A A

С сегодняшнего дня, 25 июня, в Барнауле началось голосование по поправкам в Конституцию.

Помимо этого жители краевой столицы могут отдать свой голос, если считают достойным, чтобы Барнаулу было присвоено звание «Город трудовой доблести». Голосование по обоим пунктам пройдет с 25 июня по 1 июля. Оно состоится на тех же избирательных участках, куда барнаульцы приходят и в другие дни голосования. Они будут работать с восьми утра и до восьми вечера.

- Также можно проголосовать на придомовых территориях в период с 25 по 30 июня по утвержденному ранее графику, - отмечают в пресс-центре администрации города.

Там также напоминают, что процедура голосования изменена лишь для того, чтобы рассредоточить потоки и минимизировать риск заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Парад Победы 24 июня прошел в ЗАТО Сибирский

Ранее власти края приняли решение, что в нашем регионе массовые мероприятия отменяются из-за неблагоприятной эпидобстановки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU