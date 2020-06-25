2020-06-25T05:34:49+03:00
Политика

В Барнауле началось голосование по поправкам в Конституцию

Участки работают с 8.00 до 20.00
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Проголосовать можно с 25 июня по 1 июляПроголосовать можно с 25 июня по 1 июляФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

С сегодняшнего дня, 25 июня, в Барнауле началось голосование по поправкам в Конституцию.

Помимо этого жители краевой столицы могут отдать свой голос, если считают достойным, чтобы Барнаулу было присвоено звание «Город трудовой доблести». Голосование по обоим пунктам пройдет с 25 июня по 1 июля. Оно состоится на тех же избирательных участках, куда барнаульцы приходят и в другие дни голосования. Они будут работать с восьми утра и до восьми вечера.

- Также можно проголосовать на придомовых территориях в период с 25 по 30 июня по утвержденному ранее графику, - отмечают в пресс-центре администрации города.

Там также напоминают, что процедура голосования изменена лишь для того, чтобы рассредоточить потоки и минимизировать риск заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Парад Победы 24 июня прошел в ЗАТО Сибирский

Ранее власти края приняли решение, что в нашем регионе массовые мероприятия отменяются из-за неблагоприятной эпидобстановки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле началось голосование по поправкам в Конституцию
На Алтае мужчина избил росгвардейца
Жители «Сибирской долины» перекрыли трассу
Парад Победы 24 июня прошел в ЗАТО Сибирский
Ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Алтайском крае
Вблизи санатория в Барнауле нашли свалку трупов животных
Мотоциклист сбил ребенка в Барнауле
На Алтае осудили депутата за фейк о коронавирусе
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 24 июня 2020 года составило 2439
Алтай-Кокс поддерживает школы и детские сады в период пандемии COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 июня 2020 года составило 3522
Двое селян украли и забили на мясо мирно пасущегося теленка
В Барнауле осудили серийного грабителя
Прокуратура добилась гемодиализа для пациентов в Алтайском крае
Музыкальный колледж получил уникальный инструмент – маримбу
Центр ядерной медицины открылся в Барнауле
Алтайский губернатор поручил проконтролировать выплату зарплат на предприятиях
Виктор Томенко поддержал предложение приостановить курортный сбор в Белокурихе
Беглый «зэк» на Алтае изнасиловал пенсионерку и заразил ее ВИЧ
Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков написал письмо президенту России