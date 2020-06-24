2020-06-24T15:16:48+03:00
Общество

Парад Победы 24 июня прошел в ЗАТО Сибирский

Там дислоцируется воинская часть
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Фото предоставлено ИА "ТОЛК"Фото предоставлено ИА "ТОЛК"
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Сегодня, 24 июня, Парад Победы прошел в ЗАТО Сибирский Алтайского края. Ранее власти края приняли решение, что в нашем регионе массовые мероприятия отменяются из-за неблагоприятной эпидобстановки, праздничные марши пройдут лишь в воинских частях.

Как пишет «ТОЛК», в 10:00 на центральной площади городского округа начался Парад Победы. В мероприятии с показательными выступлениями участвовали военнослужащие батальона охраны и разведки, а также музыканты военного оркестра. Далее личный состав дивизии прошел торжественным маршем.

Завершился праздник выступлением артистов ансамбля «Солдаты удачи», которые исполнили песни военных лет во дворах муниципалитета.

Напомним, сегодня Парад Победы проходит во многих городах России, включая Москву, по указу президента РФ Владимира Путина. Решение о проведении или отмене мероприятия принимали региональные власти, исходя из ситуации с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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