2020-06-24T11:35:24+03:00
Происшествия

Мотоциклист сбил ребенка в Барнауле

Госавтоинспекция ищет свидетелей аварии
Анна СЕМИНА
Поделиться:
ГИБДД разыскивает очевидцев происшествияГИБДД разыскивает очевидцев происшествияФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Барнауле произошло ДТП с участием мотоциклиста – он сбил девятилетнюю девочку.

Авария произошла в воскресенье, 21 июня, около восьми часов вечера, на улице Малахова, в районе дома №79А. Мотоциклист наехал на девятилетнюю девочку на велосипеде. В городском ГИБДД имеются только «сухие» данные: «неустановленный мотоциклист» и «неустановленный мотоцикл», который оставил место происшествия. В связи с этим требуется помощь очевидцев. На данный момент известно только что это был мотоцикл темного цвета, иностранного производства.

Свидетелей происшествия, располагающих какой-либо информацией по данному дорожно-транспортному происшествию, просят сообщить по телефону ГИБДД: 393-605, 393-554 (группа розыска), 391-090, 393-555 (дежурная часть).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Девочка-подросток погибла после падения с крыши многоэтажки в Барнауле

20 июня в Барнауле произошел трагический случай: девочка подросткового возраста сорвалась с крыши. Очевидцы рассказали, что это произошло случайно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парад Победы 24 июня прошел в ЗАТО Сибирский
Ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Алтайском крае
Вблизи санатория в Барнауле нашли свалку трупов животных
Мотоциклист сбил ребенка в Барнауле
На Алтае осудили депутата за фейк о коронавирусе
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 24 июня 2020 года составило 2439
Алтай-Кокс поддерживает школы и детские сады в период пандемии COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 июня 2020 года составило 3522
Двое селян украли и забили на мясо мирно пасущегося теленка
В Барнауле осудили серийного грабителя
Прокуратура добилась гемодиализа для пациентов в Алтайском крае
Музыкальный колледж получил уникальный инструмент – маримбу
Центр ядерной медицины открылся в Барнауле
Алтайский губернатор поручил проконтролировать выплату зарплат на предприятиях
Виктор Томенко поддержал предложение приостановить курортный сбор в Белокурихе
Беглый «зэк» на Алтае изнасиловал пенсионерку и заразил ее ВИЧ
Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков написал письмо президенту России