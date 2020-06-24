Мотоциклист сбил ребенка в Барнауле

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:35:24+03:00

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В Барнауле произошло ДТП с участием мотоциклиста – он сбил девятилетнюю девочку.

Авария произошла в воскресенье, 21 июня, около восьми часов вечера, на улице Малахова, в районе дома №79А. Мотоциклист наехал на девятилетнюю девочку на велосипеде. В городском ГИБДД имеются только «сухие» данные: «неустановленный мотоциклист» и «неустановленный мотоцикл», который оставил место происшествия. В связи с этим требуется помощь очевидцев. На данный момент известно только что это был мотоцикл темного цвета, иностранного производства.

Свидетелей происшествия, располагающих какой-либо информацией по данному дорожно-транспортному происшествию, просят сообщить по телефону ГИБДД: 393-605, 393-554 (группа розыска), 391-090, 393-555 (дежурная часть).

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ИСТОЧНИК KP.RU