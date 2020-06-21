2020-06-21T12:33:49+03:00
Происшествия

Девочка-подросток погибла после падения с крыши многоэтажки в Барнауле

По словам очевидцев, после падения девочка еще дышала
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Девочка-подросток погибла после падения с крыши многоэтажки в БарнаулеДевочка-подросток погибла после падения с крыши многоэтажки в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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В субботу, 20 июня, в Барнауле произошел трагический случай: девочка подросткового возраста сорвалась с крыши. Очевидцы рассказали, что это произошло случайно.

Информацией о трагедии поделились подписчики сообщества «Барнаул 22». По их словам, компания девочек-подростков гуляли по крыше многоэтажного дома по адресу улица Малахова, 61. В какой-то момент их заметили неравнодушные горожане и вызвали полицию.

- По одной из версий девочка упала случайно, по другой - подростки убегали, когда заметили правоохранителей, и девочка сорвалась вниз, - говорится в сообщении.

После падения девочка еще дышала около десяти минут. Однако прибывшим медикам скорой помощи не удалось ей спасти жизнь, подросток скончалась. По информации паблика, следователи сейчас проводят разбирательство.

К слову, это не первый случай, когда на крышах домов в краевой столице замечают компании подростков. С приходом лета таких жалоб в соцсетях все больше и больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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