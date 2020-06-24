Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 24 июня 2020 года составило 2439

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:57:18+03:00

Еще 70 человек вылечились от коронавируса в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 24 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 24 июня 2020 года увеличилось еще на 70 человек составило 2439.

По данным оперативного штаба Алтайского края, число выздоровевших и выявленных инфицированных за сутки опять практически сравнялось. Так в регионе положительный тест на коронавирус получили 77 человек, а выписку – 70. В это же время зарегистрирован еще один случай летального исхода.

- Этот случай отнесен к иным причинам смерти, - уточняют в оперштабе.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных с инфицированными лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием. На 24 июня на самоизоляции остаются 926 человек. На коронавирусную инфекцию обследовано 175903 человека. Закончено наблюдение для 31352 жителей и гостей края.

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ИСТОЧНИК KP.RU