Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 24 июня 2020 года составило 2439
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 24 июня 2020 года увеличилось еще на 70 человек составило 2439.
По данным оперативного штаба Алтайского края, число выздоровевших и выявленных инфицированных за сутки опять практически сравнялось. Так в регионе положительный тест на коронавирус получили 77 человек, а выписку – 70. В это же время зарегистрирован еще один случай летального исхода.
- Этот случай отнесен к иным причинам смерти, - уточняют в оперштабе.
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных с инфицированными лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием. На 24 июня на самоизоляции остаются 926 человек. На коронавирусную инфекцию обследовано 175903 человека. Закончено наблюдение для 31352 жителей и гостей края.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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