2020-06-24T09:04:00+03:00
Общество

Алтай-Кокс поддерживает школы и детские сады в период пандемии COVID-19

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Алтай-Кокс помог администрации Заринского района приобрести бесконтактные термометры для образовательных учреждений.Алтай-Кокс помог администрации Заринского района приобрести бесконтактные термометры для образовательных учреждений.Фото: из архива компании
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Алтай-Кокс при поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» - помог администрации Заринского района приобрести бесконтактные термометры для образовательных учреждений.

Школам и детским садам района требуются более 30 бесконтактных приборов, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

Алтай-Кокс помог администрации Заринского района приобрести бесконтактные термометры для образовательных учреждений. Фото: из архива компании

Алтай-Кокс помог администрации Заринского района приобрести бесконтактные термометры для образовательных учреждений.Фото: из архива компании

- Наш приоритет - безопасность детей, поэтому мы поддерживаем образовательные учреждения, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Мы поддерживаем Заринск и Заринский район в стремлении обеспечить в школах и садах проведение температурного контроля в безопасном - бесконтактном формате.

Алтай-Кокс помог администрации Заринского района приобрести бесконтактные термометры для образовательных учреждений. Фото: из архива компании

Алтай-Кокс помог администрации Заринского района приобрести бесконтактные термометры для образовательных учреждений.Фото: из архива компании

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок, администрации города – в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства для обработки мест общего пользования.

Благотворительный фонд «Милосердие» также выделит 500 млн руб. для поддержки регионов присутствия компании в сдерживании распространения коронавируса COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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