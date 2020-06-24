2020-06-24T07:51:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 июня 2020 года составило 3522

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 июня 2020 года
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Еще 77 случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском краеЕще 77 случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 июня 2020 года увеличилось на 77 случаев и составило 3522.

По данным оперативного штаба Алтайского края, за минувшие сутки в Барнауле опять выявлено самое большое число инфицированных – 34 человека. География распространения положительных тестов на COVID-19 по региону за этот период выглядит следующим образом:

Кулундинский район – 22, Рубцовск – 6, Первомайский район – 4, Новоалтайск – 2, Бийский, Завьяловский, Крутихинский, Михайловский, Павловский, Ребрихинский, Тальменский, Хабарский, Целинный районы – по одному человеку.

В это же время выздоровело 70 пациентов (общее – 2439). Скончался один человек (общее – 59). Этот случай отнесен к иным причинам смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура добилась гемодиализа для пациентов в Алтайском крае

За помощью в ведомство обратились пациенты, страдающие тяжелым заболеванием. Основным способом лечения хронической почечной недостаточности является почечная терапия, которая осуществляется посредством гемодиализа (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае осудили депутата за фейк о коронавирусе
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 24 июня 2020 года составило 2439
Алтай-Кокс поддерживает школы и детские сады в период пандемии COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 июня 2020 года составило 3522
Двое селян украли и забили на мясо мирно пасущегося теленка
В Барнауле осудили серийного грабителя
Прокуратура добилась гемодиализа для пациентов в Алтайском крае
Музыкальный колледж получил уникальный инструмент – маримбу
Центр ядерной медицины открылся в Барнауле
Алтайский губернатор поручил проконтролировать выплату зарплат на предприятиях
Виктор Томенко поддержал предложение приостановить курортный сбор в Белокурихе
Беглый «зэк» на Алтае изнасиловал пенсионерку и заразил ее ВИЧ
Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков написал письмо президенту России