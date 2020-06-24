Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 июня 2020 года составило 3522

24 Июнь 2020 2020-06-24T07:51:08+03:00

Еще 77 случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 июня 2020 года увеличилось на 77 случаев и составило 3522.

По данным оперативного штаба Алтайского края, за минувшие сутки в Барнауле опять выявлено самое большое число инфицированных – 34 человека. География распространения положительных тестов на COVID-19 по региону за этот период выглядит следующим образом:

Кулундинский район – 22, Рубцовск – 6, Первомайский район – 4, Новоалтайск – 2, Бийский, Завьяловский, Крутихинский, Михайловский, Павловский, Ребрихинский, Тальменский, Хабарский, Целинный районы – по одному человеку.

В это же время выздоровело 70 пациентов (общее – 2439). Скончался один человек (общее – 59). Этот случай отнесен к иным причинам смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура добилась гемодиализа для пациентов в Алтайском крае

За помощью в ведомство обратились пациенты, страдающие тяжелым заболеванием. Основным способом лечения хронической почечной недостаточности является почечная терапия, которая осуществляется посредством гемодиализа (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU