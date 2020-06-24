Прокуратура добилась гемодиализа для пациентов в Алтайском крае

24 Июнь 2020 2020-06-24T06:18:17+03:00

Пока прокуратура не помогла, пациентам оказывали в доставке на гемодиализ Фото: Олег УКЛАДОВ

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Прокуратура Красногорского района Алтайского края встала на защиту прав инвалидов, которым приходилось за собственный счет ездить на гемодиализ.

За помощью в ведомство обратились пациенты, страдающие тяжелым заболеванием. Основным способом лечения хронической почечной недостаточности является почечная терапия, которая осуществляется посредством гемодиализа. Согласно действующему законодательству, транспортировка таких больных к месту оказания им медицинской помощи и обратно возложена на Министерство здравоохранения Алтайского края. В соответствии с графиком, пациенты должны проводить процедуру трижды в неделю. Пропускать ее категорически нельзя. В противном случае это грозит летальным исходом.

- При этом данная процедура для них проводится на значительном расстоянии от места их жительства. Эти пациенты вынуждено добираются до лечебного учреждения в Бийске и обратно на личном, либо попутном транспорте, самостоятельно за свой счет. Госучреждениями края заявителям было отказано в организации бесплатной транспортировки, - отмечают в прокуратуре района.

Проверка показала, что нарушение законодательства есть. Эти материалы были переданы в суд. Последняя инстанция приняла решение обязать минздрав организовать доставку пациентов на гемодиализ и обратно домой. Причем данное решение должно быть исполнено немедленно.

ИСТОЧНИК KP.RU