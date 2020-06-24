2020-06-24T04:43:07+03:00
Экономика

Алтайский губернатор поручил проконтролировать выплату зарплат на предприятиях

В настоящее время задолженность перед сотрудниками есть в 8 организациях
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Алтайский губернатор поручил проконтролировать выплату зарплат на предприятияхАлтайский губернатор поручил проконтролировать выплату зарплат на предприятияхФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил усилить контроль за выплатой зарплат на предприятиях края. Сейчас восемь организаций задерживают зарплату 510 работникам, сообщает пресс-центр правительства.

В краевом управлении по труду и занятости населения отметили, что в течение нескольких лет в крае фиксируется один из самых низких уровней задолженностей по зарплате среди регионов Сибири.

- Что касается отраслевого среза, то наибольшая задолженность приходится на предприятия отрасли обрабатывающих производств (59,4% от общей суммы долга по краю), транспорта (38,5%), сельского хозяйства (1,9%) и ЖКХ (0,2%). При этом более 94%, или 14,4 миллиона рублей приходится на семь предприятий, в которых осуществляются процедуры банкротства, - подчеркнула начальник управления Надежда Капура.

Отдельно власти рассмотрели вопрос погашения задолженности на предприятиях Рубцовска. Речь идет о МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» и ОАО «АСМ-Запчасть». Об этом губернатору доложил глава города Дмитрий Фельдман и руководитель первой из упомянутых компаний. Виктор Томенко призвал не допускать наличие долгов по зарплатам и усилить контроль за защитой прав рабочих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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