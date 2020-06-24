Алтайский губернатор поручил проконтролировать выплату зарплат на предприятиях
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил усилить контроль за выплатой зарплат на предприятиях края. Сейчас восемь организаций задерживают зарплату 510 работникам, сообщает пресс-центр правительства.
В краевом управлении по труду и занятости населения отметили, что в течение нескольких лет в крае фиксируется один из самых низких уровней задолженностей по зарплате среди регионов Сибири.
- Что касается отраслевого среза, то наибольшая задолженность приходится на предприятия отрасли обрабатывающих производств (59,4% от общей суммы долга по краю), транспорта (38,5%), сельского хозяйства (1,9%) и ЖКХ (0,2%). При этом более 94%, или 14,4 миллиона рублей приходится на семь предприятий, в которых осуществляются процедуры банкротства, - подчеркнула начальник управления Надежда Капура.
Отдельно власти рассмотрели вопрос погашения задолженности на предприятиях Рубцовска. Речь идет о МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» и ОАО «АСМ-Запчасть». Об этом губернатору доложил глава города Дмитрий Фельдман и руководитель первой из упомянутых компаний. Виктор Томенко призвал не допускать наличие долгов по зарплатам и усилить контроль за защитой прав рабочих.
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ИСТОЧНИК KP.RU