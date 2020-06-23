Виктор Томенко поддержал предложение приостановить курортный сбор в Белокурихе
Губернатор Виктор Томенко поддержал предложение приостановить курортный сбор в Белокурихе в этом году, а в следующем – его снизить.
Предполагается, это поможет санаторно-курортному комплексу, жителям края и других регионов в условиях поэтапного выхода из самоизоляции. Сейчас сбор составляет 50 рублей в сутки, размер платы в 2021-2022 годах составит 30 рублей в сутки, жителей Алтайского края освободят от его уплаты.
- Принятие закона в полной мере соответствует федеральному закону от 24 апреля 2020 года и отвечает поручениям президента России Владимира Путина о поддержке отраслей, наиболее пострадавших от режима введенных ограничений, -сообщается на официальном сайте правительства региона.
ИСТОЧНИК KP.RU