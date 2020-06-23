2020-06-23T15:49:51+03:00
Экономика

Виктор Томенко поддержал предложение приостановить курортный сбор в Белокурихе

На следующего год его размер снизят
Иван ОЛЕКСЮК
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БелокурихаБелокурихаФото: Олег УКЛАДОВ
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Губернатор Виктор Томенко поддержал предложение приостановить курортный сбор в Белокурихе в этом году, а в следующем – его снизить.

Предполагается, это поможет санаторно-курортному комплексу, жителям края и других регионов в условиях поэтапного выхода из самоизоляции. Сейчас сбор составляет 50 рублей в сутки, размер платы в 2021-2022 годах составит 30 рублей в сутки, жителей Алтайского края освободят от его уплаты.

- Принятие закона в полной мере соответствует федеральному закону от 24 апреля 2020 года и отвечает поручениям президента России Владимира Путина о поддержке отраслей, наиболее пострадавших от режима введенных ограничений, -сообщается на официальном сайте правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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