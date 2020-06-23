Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков написал письмо президенту России

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:40:01+03:00

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Известный барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков вместе с другими именитыми спортсменами написал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину.

На это обращение легкоатлетов подтолкнула непростая ситуация, которая складывается в федерации. Причем кризис начался еще пять лет назад и до даже новое руководство не знает, как выйти из него.

- За этот период времени неоднократно сменялись министр спорта РФ, руководитель Олимпийского комитета России и глава ВФЛА. Всё это время мы регулярно слышали, что для защиты российских спортсменов сделано, делается и будет сделано всё, что только можно. И вот сейчас, спустя 5 лет, вследствие действий руководства ВФЛА наши легкоатлеты и тренеры вовсе не могут реализовывать свой потенциал, так как с прошлой осени они лишены возможности выступать вне России даже в нейтральном статусе. А 1 июля, в случае невыплаты штрафа ВФЛА, легкая атлетика может быть окончательно изгнана из международной федерации, - говорится в письме.

Спортсмены напомнили о том, что еще 3 мая прошлого года президент дал поручение до 2 декабря 2019 года сделать все, чтобы Всероссийская федерация смогла восстановить свое членство. Однако ситуация не только не улучшилась, она в разы ухудшилась.

- Наша обеспокоенность связана с тем, что, имея в нашей стране такое большое количество спортивных структур, в которых работают настоящие профессионалы, мы до сих пор не видим конкретного плана выхода из затянувшегося кризиса. Именно поэтому мы вынуждены сейчас обратиться напрямую к Вам, - продолжают атлеты. - Мы уже пропустили Олимпийские игры-2016, и существует серьезная вероятность пропустить и предстоящие Игры в Токио. Вопрос, который мы поднимаем, не столько в наших карьерах, которые рано или поздно закончатся, сколько в российской легкой атлетике в целом. Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта. Мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения лёгкой атлетики.

Спортсмены очень надеются на то, что ситуацию еще можно как-то разрешить. Под письмом помимо Сергея Шубенкова подписались Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене.

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ИСТОЧНИК KP.RU