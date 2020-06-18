Сергей Шубенков потребовал у федерации легкой атлетики заплатить штраф 5 млн долларов

Известный барнаульский спортсмен Сергей Шубенков совместно с другими титулованными коллегами написал письмо, в котором потребовал от Всероссийской федерации легкой атлетики заплатить штраф в размере 5 млн долларов.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) еще три месяца назад объявила о том, что Всероссийская федерация (ВФЛА) обязана заплатить многомиллионный штраф. Это наказание за подлог документов во время допингового скандала. Причем на самом деле полный размер штрафа – 10 миллионов долларов. Половина из них была выписана «условно».

Что же сделала ВФЛА? Ровным счетом ничего. Она не оспорила наказание и не стала платить этот штраф. Лишь попросила отсрочку, ссылаясь на пандемию коронавируса, но получила отказ. При этом в IAAF заявили, что если до 1 июля деньги не переведут, то условное наказание станет реальным, то есть все десять миллионов долларов.

Чем же грозит это наказание для спортсменов и почему они так обеспокоены этим сообщением? Дело в том, что если федерация не заплатит штраф, то наши атлеты не смогут выступать на международных соревнованиях. Даже под нейтральным флагом.

В связи с этим и было составлено коллективное письмо, под которым подписался барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Они в первом ряду претендентов на попадание в сборную страны и на участие во всех самых крупных международных соревнованиях. Сейчас их карьера оказалась фактически на грани завершения. Под угрозой – участие в перенесенных Олимпийских играх в Токио.

- Сейчас мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном будущем выступать на любых международных турнирах, включая Олимпийские игры. Фактически, это приведет к завершению карьер тысяч спортсменов, - говорится в открытом письме спортсменов, предоставленном «СЭ». - К нынешней ситуации привело, в том числе, отсутствие конструктивного диалога и с World Athletics, и с легкоатлетическими федерациями других стран. Ситуация ухудшилась не только в международных отношениях, но и внутри нашей легкоатлетической страны. Последние действия бывшего руководства ВФЛА привели к лишению спортсменов нейтрального статуса и пропуска зимнего сезона-2020.

Атлеты обеспокоены тем фактом, что руководство федерации медлит, и до сих пор не смогло договориться с World Athletics.

- Мы обеспокоены, что WA и российское спортивное руководство имеют разное мнение о процессе восстановления ВФЛА и до настоящего времени (за две недели до дедлайна) не достигли компромисса. Настораживает и отсутствие полной информации о процессе восстановления ВФЛА и состоянии контактов с WA и AIU (независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике. - Прим.ред.). Рассчитываем на то, что в уже ближайшее время российское легкоатлетическое сообщество получит ответы на все вопросы. В том числе, и на главный: что ждет нас после 1 июля?

Ближайшие соревнования, в которых намеревался участвовать Сергей Шубенков – «Бриллиантовая лига». Старты назначили на середину августа.

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Согласно составленному графику, первый этап престижных международных соревнований «Бриллиантовая лига» состоится в Монако 14 августа. К этому моменту стоит две задачи: открыть международные границы, чтобы участники смогли прибыть и определиться со статусом спортсменов (подробнее)